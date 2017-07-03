Президент Южной Кореи заявил о «последнем шансе» КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что у КНДР остался последний шанс вступить в диалог с другими странами мира. Такое заявление южнокорейский лидер сделал на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой, сообщает Reuters.

«Президент Мун рассказал, что он разговаривал с Дональдом Трампом насчет использования санкций и давления для того, чтобы разрешить северокорейскую ракетную и ядерную проблему. Речь шла также о том, что параллельно необходимо вести диалог. Это последняя возможность для Северной Кореи начать переговоры», — сообщил пресс-секретарь главы Южной Кореи Юн Чан Ён (цитата по «Лента.ру»)

В конце июня Мун Чжэ Ин провел встречу с президент США Дональдом Трампом. По итогам этой встречи он назвал условия для начала диалога с КНДР — для этого Северная Корея должна прекратить испытания ядерного оружия или освободить задержанных в КНДР граждан США. В свою очередь, Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи закончилась.