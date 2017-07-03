Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина признал вину

Фигурант уголовного дела госпредприятия «Атэкс» о хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огареве Станислав Кюнер пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

Кюнер, являющийся генеральный директор компании «Стройфасад», стал третьим фигурантом дела, кто согласился на досудебную сделку. Ранее ее заключили также бывший глава фирмы-подрядчика «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов.

«Прошу приобщить к материалам дела соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием», — заявил Гривцов в Мосгорсуде 3 июля.

Как напоминает РИА Новости, для подобной сделки необходимо признать вину и дать показания.

По версии следствия, при постройке дома приемов в резиденции в Ново-Огареве из бюджета было похищено минимум 225 миллионов рублей. Помимо Кюнера, Торчинского и Перевалова, в марте были задержаны и другие фигуранты этого дела — Сергей Литвинов и Александр Родионов.