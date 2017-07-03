Под Челябинском четверо детей и двое взрослых утонули во время прогулки на лодке

В Челябинской области в результате опрокидывания лодки на реке Тогузак погибли по крайней мере шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по региону.

Трагедия произошла вечером в 2 июля в Чесменском районе. В запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой, по некоторым данным, находились пять человек, никто из них не смог выбраться на берег. Еще двое находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь. Вечером в воскресенье спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей. В ночь на понедельник из водоема подняли тела еще двух детей. Таким образом,

«В настоящее время есть информация о шести погибших при опрокидывании лодки — двух мужчинах 1979 и 1972 годов рождения, а также о четырех детях, из которых трое школьников и двухлетний ребенок. Спасатели ведут поиск еще одного пропавшего мужчины 1981 года рождения», — цитирует агенство собеседника.

В свою очередь, на сайте Следственного комитета РФ (СКР) по региону утром в понедельник сообщается о гибели четырех человек.

«По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, восьми- и пятнадцатилетнего мальчиков», — отметили в ведомстве.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следствие проводит проверку по факту происшествия.

Также уточняется, что всего в лодке находились семь пассажиров. Это были две семьи — двое мужчин, женщина и четверо детей.