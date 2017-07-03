Жители Клина перекрыли трассу в знак протеста против отключения горячей воды

Около полутора сотен жителей подмосковного города Клин перекрыли Ленинградское шоссе, протестуя против затянувшегося отключения горячей воды, сообщает «Эхо Москвы».

Движение по федеральной трассе M10 оказалось заблокировано, автомобили отправляют в объезд. На место происшествия прибыло несколько экипажей полиции.

Жители планируют «вызвать и дождаться» главу города для решения вопроса об «отключении горячей воды на неопределенный срок», сообщает телеканал РЕН.

Сотни клинчан перекрыли Ленинградское шоссе!!!

Говорят, не нужно нас превращать в Зальцбург - включите горячую воду!

Хотим помыться!!! pic.twitter.com/qWVug3IVH7 — Клинское телевидение (@TVklin) 3 июля 2017 г.

Местное издание «Серп и молот» 29 июня писало, что у жителей поселка 31 Октября и Пролетарского проезда 13 июня отключили горячую воду для проведения профилактических работ. Однако через 14 дней, как было предусмотрено графиком, горячая вода включена не была.

Власти Клина объяснили задержку тем, что обслуживающие эти дома котельные находятся в частной собственности и были отключены, так как их владелец не платил за энергоресурсы. Предполагалось, что горячее водоснабжение будет возобновлено 1 июля, а за неоказанную услугу сделают перерасчет.