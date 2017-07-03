Мутко подтвердил желание Марадоны «пообщаться» на тему получения гражданства РФ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил о желании бывшего аргентинского нападающего Диего Марадоны «пообщаться» на тему получения российского гражданства, передает ТАСС.

«Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть», — сказал Мутко, отвечая на вопрос, обсуждался ли с легендарным аргентинцем вопрос о смене гражданства.

56-летний Марадона, признанный лучшим футболистом XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), прибыл в Россию по линии движения «Россия любит футбол». В конце прошлой недели он посетил Москву и Санкт-Петербург и побывал на финале Кубка конфедераций.

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что Марадона думает над тем, чтобы получить гражданство РФ. Во время Кубка конфедераций-2017 аргентинец лично приехал в Россию. В интервью «Советскому спорту» он заявил о готовности возглавить сборную по футболу, а также назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром.