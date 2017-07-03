Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения сериала «Ликвидация»

Власти Украины не пустили актера Владимира Машкова в Одессу на съемки продолжения телесериала «Ликвидация». Об этом сообщил режиссер сериала Сергей Члиянц, чей пост в своем Facebook 3 июля опубликовала журналист Сусанна Альперина.

В сообщении говорится, что год назад Члиянца пригласили поучаствовать в съемках второй части фильма «Ликвидация» в Одессе. «Местные власти, а так же представители силовых структур, выразили серьезную поддержку проекту, а большинство уверяло в желании активно помогать съемкам фильма. И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны», — рассказал Члиянц.

В свою очередь, издание «Медуза» считает, что запрет на въезд на Украину, скорее всего, связан с поездкой актера в Крым, где Машков снимался в фильме «Экипаж». По украинским законам, Крым нельзя посещать без разрешения украинских властей.

Владимир Машков сыграл в вышедшем в 2007 году сериале Сергея Урсуляка «Ликвидация» роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давида Гоцмана. В 2015-м было объявлено, что выйдет продолжение сериала.