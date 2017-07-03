«Межтопэнергобанк» из топ-100 сообщил о проблемах с ликвидностью

Московский «Межтопэнергобанк» испытывает затруднения при осуществлении расчетов из-за нехватки доступной ликвидности. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба кредитной организации.

Нестабильное финансовое состояние в банке объясняется негативной рыночной ситуацией. «Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов», — отмечается в заявлении.

Другой причиной потери ликвидности в банке назвали распространение негативной информации о его финансовом состоянии.

30 июня СМИ сообщили, что все отделения «Межтопэнергобанка» приостановили работу с физическими и юридическими лицами.