Штраф за посты с фотографией депутата Милонова обжаловали в ЕСПЧ

Член «Открытой России» чувашский активист Дмитрий Семенов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на присужденные ему штрафы за посты в социальной сети «ВКонтакте», посвященные депутату Госдумы Виталию Милонову. Российские суды нашли в этих записях признаки экстремизма, сообщает РБК.

В своей жалобе в ЕСПЧ член федерального совета общественно-сетевого движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и сторонник «Солидарности» Семенов указал на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений (ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека).

Семенов был обвинен в экстремизме в связи с двумя постами в соцсети «ВКонтакте». Первая запись была 5 ​декабря 2013 года, вторая — в августе 2014 года (текст цитат приводятся в материале РБК). Оба поста сопровождались фотографиями депутата Госдумы, при этом на втором снимке он был изображен в черной футболке с крестом, черепами с ножами в зубах и надписью, которая запрещена в России по признаку экстремизма.

На Семенова составили два протокола об административном правонарушении по статье «Массовое распространение экстремистских материалов». 16 ноября Цивильский районный суд Чувашской Республики рассмотрел оба дела и по каждому из них назначил штраф в размере 1 тысячи рублей. Суд указал, что лозунг с футболки Милонова признан разжигающим межрелигиозную рознь и внесен в федеральный список экстремистских материалов под номером 865. Апелляционные жалобы на эти решения были отклонены.

Защита Семенова настаивала, что «спорное словосочетание использовалось не в качестве лозунга, а в качестве описания события с участием Виталия Милонова». Кроме того, юрист Глухов указывал, что с момента публикации записей прошло несколько лет и срок давности привлечения к ответственности уже истек.