Владельца квадрокоптера оштрафовали за съемку акции 12 июня

Новосибирская транспортная прокуратура составила административный протокол за «несанкционированное использование воздушного пространства» на жителя Новосибрска, который снимал протестную акцию 12 июня с квадрокоптера. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 12 июня текущего года в 13:30 собственник беспилотного летательного аппарата (квадрокоптер) осуществлял несанкционированные полеты в Октябрьском районе г. Новосибирска (метромост) в отсутствие предусмотренного законом разрешения на полет и плана полета», — говорится в сообщении. По версии прокуратуры, это создавало угрозу самолетам, следующим на посадку в аэропорт Толмачево, находящийся на расстоянии 16 км от метромоста.

Мужчине, как сообщают новосибирские СМИ, назначили минимально возможный штраф в размере 3 тысячи рублей, при этом флеш-карту с видезаписью мероприятия у него не изъяли.

12 июня в Новосибирске организованное оппозиционером Алексеем Навальным шествие против коррупции, по разным оценкам, собрало от 4 до 5 тысяч человек. Колонна участников акции прошла от метромоста до памятника Александру III в парке «Городское начало» и устроила там митинг.

С 2016 года в России действует закон, по которому владельцы беспилотников весом более 30 килограммов обязаны ставить их на учет.