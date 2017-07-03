Маленьких детей запретили оставлять в машинах без взрослых

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Правила дорожного движения, которые запрещают оставлять в автомобилях детей младше 7 лет одних. Текст постановления опубликован на сайте правительства РФ 3 июля.

Согласно новой редакции правил, во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый («совершеннолетнее лицо»)

Также в распоряжении указывается, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в транспортных средствах разрешается только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем.