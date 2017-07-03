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03 июля 2017, 14:30
Свердловская область Следственный комитет «Яблоко»

Против экс-главы свердловского «Яблока» возбудили дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против бывшего главы местного отделения партии «Яблоко» Юрия Переверзева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

Дело было возбуждено 30 июня по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2013 году, когда Переверзев был мэром Первоуральска, он незаконно передал садовому товариществу «Озеро Глухое» участок леса.

Сам Переверзев заявил, что узнал о возбуждении дела из СМИ, а его никто не вызывал в СКР и не допрашивал. «Это было уже четыре года назад, тогда я подписывал десятки бумаг. Если честно, не понимаю пока вообще, о чем идет речь», — добавил он.

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