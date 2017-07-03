Кремль заявил о конце терпения из-за невозврата США дипсобственности

Терпение российских властей, ожидающих от Вашингтона решения вопроса с закрытыми загородными резиденциями посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже на исходе. Об этом, по информации ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе — это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов — это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — цитирует агентство официального представителя Кремля.

По словам Пескова, ответные меры, если до них дойдет дело, будут основаны на принципе взаимности, но о том, какими конкретно они могут быть, нужно спрашивать Министерство иностранных дел.

В декабре 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей и закрыли резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде. Тогда власти России воздержались от применения «зеркальных» ответных мер в ожидании решения вопроса после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

В мае 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что ответом на действия Госдепартамента США может стать закрытие дачи американского посольства в Серебряном Бору, склада посольства на Дорожной улице и даже резиденции посла США «Спасо-хаус».

29 июня газета Guardian сообщила, что Трамп поручил подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией, и в числе возможных вариантов значится возвращение «дипломатических дач» в Нью-Йорке и Мэриленде, пишет РБК.