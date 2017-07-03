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03 июля 2017, 17:24
биология биоразнообразие насекомые США

Военные базы США помогают сохранить редкую бабочку

Callophrys irus
Callophrys irus
aecole2010/Flickr

Специалисты по исчезающим видам животных сообщают, что закрытые территории военных баз в США оказались прекрасным местом для сохранения маленькой редкой бабочки из рода зеленушек.

Бабочку Callophrys irus также называют frosted elfin, что можно перевести как «покрытый инеем эльф». Белесый оттенок на ее коричневых крыльях действительно напоминает морозные узоры. Она распространена на территориях нескольких штатов восточной части США, но везде ее ареал ограничен отдельными небольшими территориями. В масштабах страны численность бабочки неуклонно сокращается, так что ее планируют включить в национальный реестр исчезающих видов.

Однако исследования последних лет показали, что Callophrys irus нередко встречается на территории военных баз, причем там ее численность растет. По сведениям биолога Робин Нивер (Robyn Niver) из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U.S. Fish and Wildlife Service), бабочка была отмечена на территориях баз в Нью-Гемпшире, Висконсине, Северной Каролине, а также двух баз в Массачусетсе. На одной из этих баз с 2009 года проводятся регулярные подсчеты количества бабочек, демонстрирующие постоянный рост популяции.

Как отметила Робин Нивер, положительным фактором для Callophrys irus оказалась забота военных о растительности в зонах базирования самолетов и вертолетов. Травянистый покров там периодически выжигают, создавая идеальные условия для произрастания баптизии красильной и люпина – кормовых растений гусениц этой бабочки. Подстригать траву коротко на авиационных полигонах нельзя, так как такая растительность привлекает на кормежку диких гусей и чаек, что увеличивает риск столкновения с ними самолетов. Высокий густой травянистый покров тоже нежелателен, так как в нем любят скрываться койоты. Заросли баптизии и люпина для летчиков стали идеальным вариантом, для бабочки, как оказалось, тоже.

Сейчас специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных намерены провести дополнительные исследования роли военных баз и других территорий с ограниченным доступом в сохранении исчезающих видов.

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