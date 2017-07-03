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03 июля 2017, 10:50
биология палеонтология рептилии Швейцария

Древняя морская рептилия оказалась обитателем суши

Torsten Scheyer/Paleontological Institute And Museum, University Of Zurich

Вымершая рептилия триасового периода, которую ученые 14 лет считали обитателем моря, оказалась сухопутным животным. Выяснить это удалось после недавнего обнаружения ее почти полного окаменевшего скелета в Швейцарских Альпах, недалеко от Давоса.

В 2003 году был описан новый вид рептилий Eusaurosphargis dalsassoi, окаменевшие останки которого были найдены в горючих сланцах в Кава-ди-Бесано, на территории Италии, недалеко от швейцарской границы. Возраст находки составлял 241 – 243 миллиона лет. Сохранилась лишь часть костей животного, поэтому трудно было с уверенностью сказать что-либо о его образе жизни. Поскольку в тех же слоях, что и Eusaurosphargis dalsassoi, сохранились останки рыб и морских рептилий, палеонтологи предположили, что и этот вид обитал в воде. В 2014 году разрозненные кости этой рептилии были найдены в нидерландском Винтерсвейке, но они не дали ответов на занимавшие ученых вопросы.

Теперь же в руки ученых попал полный скелет этого животного. Швейцарский экземпляр принадлежал несовершеннолетнему животному. В нем хорошо различимы обширные остеодермы – окостеневшие участки кожи, подобные тем, что встречаются у современных крокодилов и многих ящериц. Спина, бока и передние конечности рептилии были покрыты надежной броней из остеодерм. Этот факт, как и особенности скелета, которые теперь удалось ясно разглядеть, указывают, что рептилия не была водоплавающим животным, а обитала на суше, в крайнем случае, она могла вести полуводный образ жизни. Никаких адаптаций к плаванию в ее скелете не обнаруживается.

Реконструкция Eusaurosphargis dalsassoi. Torsten Scheyer/Paleontological Institute And Museum, University Of Zurich

Один из авторов исследования – сотрудник Музея естественной истории Оксфордского университета Джеймс Нинан (James Neenan) – полагает, что соседство Eusaurosphargis dalsassoi с окаменелостями морских организмов объясняется тем, что тело умершего животного могло быть смыто с прибрежной полосы в море, затонуть там, быть погребенным под донными отложениями и, наконец, окаменеть.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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