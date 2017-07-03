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03 июля 2017, 12:35
археология неолит Польша

Археолог в отпуске нашел неолитическую фигурку возрастом до 7000 лет

Piotr Alagierski

Археолог Петр Алагерский (Piotr Alagierski), находясь в отпуске, гулял вдоль поля возле деревни Косина на юго-востоке Польше. Неожиданно он увидел маленькую глиняную фигурку на земле. Когда ученый поднял ее и рассмотрел, фигурка напомнила ему произведения неолитического искусства, которые ранее были обнаружены на территории Словакии и Румынии.

Сейчас предполагается, что человечек из обожженной глины длиной семь сантиметров, был создан до 7000 лет назад. Если это подтвердится, фигурка станет одним из самых древних изображений человека, когда-либо найденным в Польше. Хотя фигурка утратила некоторые фрагменты, оставшаяся ее часть поражает проработкой мелких деталей. У человечка видны волосы, нос, подбородок, на груди есть углубление, которое обозначает контуры одежды. Видно даже ожерелье на шее.

Как сообщил Петр Алагерский, в поле вокруг фигурки он заметил керамические обломки и фрагменты вулканического стекла. Теперь в этом месте будут проведены раскопки, чтобы проверить, не было ли там в глубокой древности поселения ранних земледельцев. Также будет изучена и сама находка. Ученые планируют исследовать состав глины, чтобы определить ее происхождение. Сейчас фигурка хранится в региональном управлении по охране памятников в городе Жешув.

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