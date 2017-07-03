Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

В июле россиян ожидают новые погодные катаклизмы. Об этом, по информации РИА Новости, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

На селекторном совещании в понедельник Пучков констатировал, что июнь в России для спасателей и всех россиян выдался сложный и неблагоприятный, при этом второй месяц лета обещает быть не менее напряженным.

«Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки», — заявил Пучков.

При этом он добавил, что спасатели должны «профессионально отработать все вопросы по защите жизни и здоровья людей». Глава МЧС выразил надежду, что в Центральной России настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям Центральной России не стоит надеяться на приход жаркого лета в этом году.