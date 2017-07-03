Мемория. Митрофан Пятницкий

3 июля 1864 года родился Митрофан Пятницкий, создатель знаменитого хора.

Личное дело

Митрофан Ефимович Пятницкий (1864-1927) родился в селе Александровка Воронежской губернии в многодетной семье священника. Он был девятым ребенком из двенадцати. Уже в детстве у мальчика обнаружились прекрасный слух, голос и отменная музыкальная память. И с детства же проявился его интерес к народной музыке - он частенько убегал из дома, чтобы послушать пение деревенских девушек. В Воронежском духовном училище, в которое отец устроил его с 11 лет, он стал лучшим солистом училищного хора, но его тянуло не к духовной музыке. Уже в училище Митрофан открыл для себя творчество поэта А.Кольцова и даже пробовал писать музыку к его стихам. Вокруг него постепенно сформировался кружок таких же любителей народного пения. Одновременно с учёбой брал уроки пения у Льва Михайловича Образцова.

После конфликта с инспектором училища, оставил его и уехал к сестре в село Садовое, где устроился на работу в механическую мастерскую завода – сначала учеником, а позже – слесарем.

В Москву приехал в 1897 году. С 1899 работал делопроизводителем в одной из московских больниц – вплоть до 1923 года. В столице Пятницкому удается завязать знакомство с музыкальной элитой того времени – С.Танеевым, А.Кастальским и В.Пасхаловым. Также он познакомился с директором Московской консерватории Василием Сафоновым, который принял талантливого юношу на вокальное отделение. В консерватории на Пятницкого обратил внимание итальянский певец, профессор Камилло Эверарди, который взял его в ученики и работал с ним над исполнением итальянских песен. Но в итальянской музыке Митрофан быстро разочаровался.

Благодаря увлечённости народным музыкальным творчеством, Пятницкий в 1903 году становится членом музыкально-этнографической комиссии при Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии и начинает заниматься научно-этнографической работой и собирательством русских народных песен.

С этой целью впервые за много лет он приехал в родную Александровку, где и начал записывать песни крестьян. В дальнейшем в ходе своих поисков посетил множество деревень (главным образом, воронежских). Пятницкий сгруппировал записанные песни в жанровые разделы, относящиеся к определенной песенной традиции, и опубликовал в 1904 году в своем первом сборнике «12 русских народных песен (Воронежской губернии Бобровского уезда)».

Сначала Пятницкий сам исполнял народные песни на концертах. Но в Александровке он встретил удивительную семидесятилетнюю песенницу Арину Колобаеву и ее дочерей – Анну и Марию. Позже в селе Новая Усмань он нашел целую семью песенников во главе с талантливой Евфимией Леденевой.

Тогда впервые Пятницкий задумался об организации русского народного хора, который и был им создан в 1910 году из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний. В марте 1911 года по Москве были развешаны афиши о том, что в Малом зале Благородного собрания состоится концерт крестьян Рязанской, Тульской и Воронежской губерний. Успех был ошеломительный. Удивление, вызванное у публики первой песней, вскоре перешло в восторг и выступление завершилось овацией. Концерт высоко оценили С. Рахманинов, Ф.Шаляпин, И. Бунин.

С того момента Пятницкий буквально живет своим хором, постоянно расширяет репертуар, ищет новые формы подачи. В частности, воссоздает обстановку, в которой исполняется та или иная песня. С этой целью он организует новые экспедиции в глубинку, продолжает записывать обряды, собирать песни, народные инструменты и костюмы.

В 1913 году выходит второе издание сборника «Двенадцать русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда». А через год - сборник концертных выступлений хора М.Е.Пятницкого « Жемчужины старинной песни великой Руси».

В годы Первой мировой войны в больницу, где служил Пятницкий, поступали раненые на фронте солдаты. Из их числа он создал так называемый «хор инвалидов» (в числе поющих действительно были воины-инвалиды, георгиевские кавалеры, а также и медперсонал). Многие участники хора, зачастую малограмотные и неграмотные в недавнем прошлом крестьяне, впервые изучили нотную грамоту и приобщились к хоровому пению.

После революции хор Пятницкого продолжает концертную деятельность – в основном, на промышленных предприятиях Москвы. Только за зиму 1917-1918 года состоялось около 80 концертов.

Митрофан Пятницкий

В сентябре 1918 года, когда хор давал концерт из трех отделений для курсантов ВЦИК в клубе имени Свердлова в Кремле, одним из зрителей был Владимир Ильич Ленин. Он с большим интересом прослушал всю программу и после выступления пригласил Пятницкого к себе, высоко оценил хор и пообещал помогать ему. По указанию Ленина в начале 20-х годов все участники крестьянского хора были перевезены в Москву с предоставлением им места работы.

В 1921-1925 годах Митрофан Пятницкий преподавал пение в Третьей студии МХАТ (ныне — Театр им. Е. Б. Вахтангова) и продолжал оставаться бессменным руководителем хора, получившего его имя.

После развития радиовещания о хоре Пятницкого узнала уже вся страна. 17 февраля 1925 года Пятницкому было присвоено звание заслуженного артиста республики. Тогда же было решено организовать при хоре музей народной песни.

С осени 1925 года Пятницкий по состоянию здоровья отошел от руководства хором и всю организационную часть выступлений передал в руки своего племянника Петра Казьмина.

Умер Митрофан Пятницкий 21 января 1927 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Чем знаменит

Митрофан Пятницкий - музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен, основатель и первый художественный руководитель русского народного хора, который теперь носит его имя.

Он создал хор совершенно нового типа, в котором участники являются не только певцами, но и исполнителями хороводов, плясок, бытовых сцен. Благодаря красочности представления, таланту певцов и уникальности исполняемых народных песен, хор быстро завоевал любовь слушателей и до сих пор пользуется немалой популярностью, возрождая интерес к русскому фольклору.

О чем надо знать

Во время учебы в Воронежском духовном училище Пятницкий случайно приобрел на рынке маленькую книжицу под названием «Песенник». Вечером того же дня он с друзьями сели в круг и на всю мощь голосов пропели всю книжицу от корки до корки. На следующий день Пятницкого вызвали для воспитательной беседы. Инспектор училища потребовал от него немедленно сжечь «Песенник» и покаяться за исполнение «кабацких песен», а в случае непослушания пригрозил исключением. Митрофан, оскорбленный тем, что русскую песню назвали «кабацкой», категорически отказался выполнить требования инспектора. После этого разговора он уехал на каникулы домой и больше никогда не появлялся в училище.

Прямая речь

«Народная песня — эта художественная летопись народной жизни, к глубокому сожалению вымирает с каждым днем… Деревня начинает забывать свои прекрасные песни… Народная песня исчезает и её надо спасать», - Митрофан Пятницкий.

«В четверг 17-го и пятницу 18-го в час дня имеет быть концерт крестьян-великороссов, специально выписанных из Воронежской, Рязанской и др. губерний. В программе: 1) Хоровые песни с сопровождением старинных инструментов — гуслей, жалеек, лиры. 2) Былины и исторические песни. 3) Причитания плакальщиц…», - афиша первого выступления хора Пятницкого в 1911 году.

«Именно этот, как бы сейчас сказали, "самодеятельный театр песни" произвел, замеченную далеко не сразу, тихую революцию в певческой культуре нашей родины. Ведь именно им впервые за тысячелетнюю историю России русские народные песни были представлены в авторском исполнении. Их пели - да как! - никогда нигде не учившиеся, приехавшие в город только на время выступления простые русские крестьяне. Пели щемяще-бесхитростно, как это было принято в их родных деревнях», - из биографии хора Пятницкого

5 фактов о Митрофане Пятницком

Через всю жизнь Пятницкий пронес любовь не только к музыке, но и к столярному мастерству. В его доме было множество вещей, изготовленных им собственноручно.

На старинном валиковом фонографе Пятницкий записал около 400 народных песен, часть которых была опубликована в 1904 и 1914 годах.

Митрофан Пятницкий не ограничивался только собиранием песен и инструментальных наигрышей, он также собрал большие коллекции народных инструментов и костюмов.

За год до смерти прикованный к постели Пятницкий написал письмо Наркому просвещения Луначарскому с просьбой найти средства для поддержки хора. Вечером 21 января 1927 года пришло ответное письмо, в котором Луначарский заверил Митрофана Ефимовича в том, что дело всей его жизни будет продолжено. В этот же день Пятницкий умер во сне, улыбаясь.

О хоре имени М.Е.Пятницкого созданы художественные и документальные фильмы «Певучая Россия», «Русская фантазия», «Вся жизнь в танце», «Ты, Россия моя».

Материалы о Митрофане Пятницком

Пятницкий и его народный хор

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