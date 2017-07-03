Появление бронетехники у стен Рады объяснили выставкой вооружений

Причиной появления бронетехники у здания Верховной Рады Украины является выставка оборонной техники, которую «Укроборонпром» открывает 3 июля во внутреннем дворе украинского парламента, сообщает УНИАН.

Для гостей торжественного заседания по случаю 20-летия хартии Украина — НАТО, которые являются представителями силовых структур, будет демонстрироваться техника, произведенная украинскими предприятиями, рассказала руководитель пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк. В прошлом году, по ее словам, в парламенте также проходила подобная выставка.

Ранее в понедельник российские СМИ сообщили, что к зданию Верховной Рады Украины в центре Киева стягивается бронетехника украинской армии.