Закон о реновации обжаловали в Конституционном суде

В Москве жительница попавшего в программу реновации дома оспорила в Конституционном суде (КС) закон о сносе ветхих пятиэтажек, подписанный президентом 1 июля, сообщает РБК.

Жалобу в КС 3 июля подала москвичка Оксана Юнанова. В ее заявлении говорится, что закон о сносе пятиэтажек нарушает конституционные права граждан и создает правовую неопределенность. Речь идет о статьях 7.2, 7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации, которые определяют порядок принудительного отчуждения имущества и, по мнению заявительницы, не отвечают требованиям Конституции.

В ст. 35 Конституции говорится, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принудительно отчуждать имущество для государственных нужд можно только после равноценного возмещения.

В другой статье основного закона страны говорится, что права гражданина государство может ограничить только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц (ст. 55). При этом, согласно закону о статусе столицы, реновация направлена на создание благоприятных условий проживания граждан, то есть не отвечает указанным выше целям, подчеркивается в жалобе. Государственные нужды соответствуют интересам общества, а не частных лиц, отмечается в обращении со ссылкой на обзор практики Верховного суда.

Кроме того, согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит и общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок, на котором расположен дом. По статье 49 Земельного кодекса, изъятие участков возможно в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных, оборонных, транспортных объектов и т.д.

«Закон легализует принудительное изъятие собственности для нужд города», — цитирует издание юриста Даниила Лилина, представляющего интересы заявительницы. При добровольном участии в программе при определении компенсации не учитываются земельные участки и общее имущество, хотя объектом интереса властей являются именно земельные участки, а не квартиры, уверены авторы обращения.

По мнению Лилина, Конституционный суд в ответ на жалобу может либо признать нормы законы нарушающими основной закон и тогда законодатель должен будет их поменять, либо разъяснять детали и положения.