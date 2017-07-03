Полигонные испытания баллистической ракеты «Сармат» вновь отложены

Бросковые испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» отложены на последний квартал 2017 года. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Ракета, разрабатываемая в государственном ракетном центре имени Макеева, предназначена для замены стоящей на вооружении в РФ самой мощной в мире ракеты 15А18 комплекса Р-36М2 «Воевода» (индекс НАТО SS-18 mod. 5/6 Satan).

Как отмечает издание, очередной перенос сроков вызван необходимостью провести дополнительные испытания ракеты на стендах Красноярского машиностроительного завода («Красмаша») Из-за выявленных в ракете неполадок полный цикл стендовых испытаний так и не был завершен.

Первоначально испытания ракеты «Сармат» должны были начаться в 2016 году, однако срок несколько раз переносился, сначала на март, затем на июнь 2017 года. До конца года Красноярский машиностроительный завод должен был собрать три образца «Сармата» с массогабаритным макетом вместо штатной головной части. Испытания ракеты, включая бросковый и зачетный пуск, по исходным планам, должны быть завершены до 2020 года.