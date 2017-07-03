Матвиенко поддержала приостановку РФ уплаты взносов в Совет Европы

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала «абсолютно верным» решение Министерства иностранных дел РФ приостановить уплату взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение. Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать», — заявила Матвиенко журналистам 3 июля.

Она пояснила, что «преследуются представители национальных делегаций, депутаты, которые имеют другую точку зрения, нет свободной площадки для дискуссий, русофобское лобби уже пытается управлять целым ПАСЕ, чему свидетельство попытки освободить от своей должности председателя ПАСЕ господина Аграмунта».

«Руководство Совета Европы понимает, что это ненормальная ситуация. Дело не в полномочиях РФ. Дело в том, что не имеет право никто в ПАСЕ ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций», — подчеркнула Матвиенко.

В конце минувшей недели глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

30 июня Парламентская ассамблея Совета Европы официально инициировала отставку президента ассамблеи Педро Аграмунта от должности председателя. Под предложением об отстранении Аграмунта были поставлены подписи 158 членов Ассамблеи, принадлежащих к пяти политическим группам и 36 национальным делегациям.ц