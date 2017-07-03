Экс-глава «Почты России» назвал свои главные провалы
Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов назвал своими главными провалами на этом посту то, что ему не удалось добиться принятия закона «О почтовой связи», провести акционирование компании и обсудить эти проблемы с президентом России Владимиром Путиным.
«Непринятие законов «О почтовой связи» и акционировании не позволило реализовать все проекты, на которые мы рассчитывали. Наверное, все это время не хватало некоего «политического спонсорства» необходимого для трансформации «Почты России», публичной позиции государства. И третье — как производное — не удалось встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и эти вопросы обсудить», — рассказал Страшнов в интервью РБК.
Перевод в новую организационно-правовую форму был заложен в стратегии развития «Почты России» до 2018 года, однако несмотря на то, что с технической точки зрения предприятие готово к этому шагу, этого так и не произошло, рассказал Страшнов. Он также заявил, что считает, что именно акционирование, то есть перевод федерального госпредприятия в формат акционерного общества, позволит «Почте России» изыскать средства для дальнейшего развития компании.
«Не хотелось бы заниматься конспирологией. У меня нет ответа почему», — сказал Страшнов, отвечая на вопрос РБК, с чем это может быть связано.
О том, что глава «Почты России» Дмитрий Страшнов может лишиться своей должности, СМИ сообщили еще в конце прошлой недели. Его контракт истек 1 июля.
В конце 2016 года Генпрокуратура объявила, что Страшнову были незаконно выплачены премии в размере 95 млн рублей. Весной 2017 года Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая утверждала вознаграждение Страшнова. Тогда же сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.
3 июля стало известно, что временно исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» назначена Ольга Осина, ранее являвшаяся первым заместителем главы компании и курировавшая финансовые, почтовые и административные вопросы.