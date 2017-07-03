Начались завершающие испытания истребителя пятого поколения Т-50

Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА) проходит финальные проверки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные годового отчета разработчика самолета — ПАО «Сухой».

«На завершающей стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс 5-го поколения», — говорится в отчете.

В конце мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что отечественная промышленность и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами готова начать серийное производство новейшего истребителя пятого поколения. «Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим», — заявлял тогда Бочаров, курирующий авиационную отрасль.

Согласно открытым данным, Т-50 оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа, и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Он будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность для всех существующих систем обнаружения, сверхманевренность и способность совершать короткие взлет и посадку.

Первый полет истребителя пятого поколения состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Изначально планировалось, что серийные поставки нового истребителя в войска начнутся в 2016 году.