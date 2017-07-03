СМИ назвали возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп должен обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду, а также поднять вопрос «действий России на Украине», пишет издание, отмечая при этом, что тема «вмешательства» России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в ходе саммита G20 в Гамбурге Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Позднее СМИ сообщили, что в Белом доме возникли разногласия по поводу встречи президентов. Американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа началась, а ее формат и время будут согласованы по дипломатическим каналам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот».

Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что встреча двух лидеров внесет ясность в отношения между странами.