03 июля 2017, 15:41
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
3 июля самолет председателя КНР приземлился в московском аэропорту Внуково-2.
Его встречали замглавы МИД России Игорь Моргулов и послы обеих стран.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в понедельник вечером проведет в Москве неформальную встречу с Си Цзиньпином. Отмечалось, что во время встречи лидер Китая и глава российского государства обсудят перспективы сотрудничества и согласуют позиции по важнейшим международным вопросам.
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