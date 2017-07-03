Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

3 июля самолет председателя КНР приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Его встречали замглавы МИД России Игорь Моргулов и послы обеих стран.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в понедельник вечером проведет в Москве неформальную встречу с Си Цзиньпином. Отмечалось, что во время встречи лидер Китая и глава российского государства обсудят перспективы сотрудничества и согласуют позиции по важнейшим международным вопросам.