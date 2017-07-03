СМИ узнали подробности трагедии с семью утонувшими под Челябинском

Утонувшие в озере в Чесменском районе Челябинской области уральцы принадлежали к местной армянской диаспоре и на берегу водоема отмечали выпускной одной из девочек - девятиклассницы, пишет КП.

Как сообщает издание, на пикник на берегу большого карьера, который в народе называют озером Максимка, собралось 25 человек. По данным «Интерфакса», все погибшие принадлежали к двум семьям.

К девяти вечера родственник выпускницы предложил покатать желающих на лодке. В дюралевую моторку, рассчитанную на четверых взрослых, сели девять человек, большинство из которых были детьми. Лодка отплыла от берега на 50 метров и опрокинулась на вираже.

Погибли три мальчика 2, 8 и 15 лет, девочка 10 лет и тот, кто катал их на лодке. Еще двое мужчин, поплывшие с берега им на помощь, утонули, спасая остальных. Спаслись двое находившихся в лодке мужчин 1981 и 1979 годов и двое детей 2001 и 2004 годов рождения.

Спасатели уже извлекли из воды тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжается.

«Сейчас водолазы продолжают поиск главы одной из двух семей, местного предпринимателя. Он решил покатать детей на собственной лодке по водоему, который также принадлежит ему», - рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Власти Челябинской области окажут материальную помощь обеим семьям, чьи родственники погибли в лодке, перевернувшейся на озере. По предварительной информации, каждая из семей получит до 100 тысяч рублей.