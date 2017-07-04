Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа 7 июля

В Вашингтоне подтвердили, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться 7 июля в ходе саммита «группы двадцати» в Гамбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа согласована на 7 июля «на полях» саммита G20.

Кроме того, Ушаков рассказал о темах, которые могут быть затронуты в ходе встречи: «Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять темы Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь».

До этого представители американской и российской сторон заявляли о вероятной встрече лидеров «на полях» саммита в Гамбурге, но не давали более точной информации.