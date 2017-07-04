Тинькофф банк начал формирование собственной сети банкоматов

Тинькофф Банк приступил к формированию собственной сети банкоматов и 4 июля установил первый такой банкомат в Москве, сообщил основатель банка Олег Тиньков.

«Вот он первый smart банкомат #тинькоффбанк ! Он умеет всё. Настоящий робот. Конечно же такого ещё нет ни у одного из банков. Ищите... первый в ТЦ"Водный"», - написал Тиньков в своем аккаунте в Instagram.

Вот он первый smart банкомат #тинькоффбанк ! Он умеет всё. Настоящий робот. Конечно же такого ещё нет ни у одного из банков 🤦‍♂️. Ищите... первый в ТЦ"Водный" Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Июл 3 2017 в 9:45 PDT

Ранее банк пользовался банкоматами партнеров. Решение установить собственные банкоматы в Тинькофф Банке объясняют активным ростом количества текущих счетов и расчетных карт на базе Tinkoff Black и вкладов.

Число держателей дебетовых карт банка в разных валютах уже превысило 2 млн, говорится в сообщении пресс-службы банка.

О возможности создания Тинькофф банком своей сети банкоматов в 2017 году Тиньков заявил в октябре 2016 года на форуме "Финополис-2016". "Мы задумались о своей собственной сети банкоматов и очень сильно прорабатываем этот вопрос. Я не удивлюсь, что в следующем году у нас, наконец, появится своя сеть. Но, естественно, мы хотим подойти к этому по-другому, это будет не просто банкомат, а нечто большее", - цитирует бизнесмена «Интерфакс».