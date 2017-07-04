Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 70 российским артистам, передает RT со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

«Запрет на въезд поставлен на три года, причина — незаконное посещение Крыма», — сообщил Слободян. Имена попавших под запрет артистов он не сообщил, однако назвал ложью информацию о том, что российского актера Владимира Машкова не пустили в Одессу для съемок в продолжении сериала «Ликвидация».

«В случае если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение», — заявил спикер Госпогранслужбы.

В свою очередь советник МВД Украины Зорян Шкиряк выступил за ужесточение условий для въезда российских артистов на территорию страны, заявив, что при отсутствии российских артистов на Украине станет «чище воздух».

Шкиряк назвал «российской гадостью» артистов, певцов, актеров и музыкантов и заявил, что песни российских артистов «уничтожают мозг украинских детей», сообщает RT.