В Каталонии заявили о готовности немедленно отделиться от Испании

Испанская провинция Каталония немедленно объявит о независимости в случае, если жители проголосуют за это на референдуме, сообщает AP.

Однако официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил: «Этот референдум не состоится, поскольку он незаконный».

Ранее каталонские власти назначили референдум по вопросу независимости региона от Испании на 1 октября.

В 2014 году в Каталонии уже проводился референдум, официально названный опросом, о независимости от Испании. Тогда более 80% голосовавших высказались за независимость, однако из 6,3 млн избирателей в голосовании приняли участие лишь половина — 2,3 млн человек.