В приграничных районах Ленобласти предложили разрешить хождение криптовалют

Депутаты Ленинградской области намерены добиться у Центробанка разрешения на хождение и обмен криптовалют в приграничных Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах региона, сообщает kp.ru.

Инициаторы предложения хотят установить там обменные пункты криптовалют, поскольку транзитные пассажиры почти не тратят деньги в приграничных районах.

«Сейчас за обмен криптовалюты через сеть берут бешеные проценты – от пяти до десяти. Если мы узаконим этот процесс и сделаем все легально, то проценты снизятся до рыночных полутора-двух», — цитирует издание депутата Владимира Петрова.

2 июня зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. Ранее в ЦБ заявляли, что говорить о легализации в России оборота электронных валют, в том числе биткойнов, пока преждевременно. Минфин, в свою очередь, предложил легализовать операции с биткойнами в 2018 году.