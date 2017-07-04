ЕСПЧ оставил в силе свое решение по «закону Димы Яковлева»

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказалась пересматривать принятое ранее решение о компенсациях американским истцам, подавшим жалобу на действия российских властей в связи с «законом Димы Яковлева», передает ТАСС.

«Во время своего последнего заседания в понедельник 3 июля коллегия из пяти судей Большой палаты решила отклонить 14 запросов о пересмотре, представленные Большой палате», - говорится в сообщении Страсбургского суда. В числе поданных к пересмотру жалоб, получивших отказ, значится и иск группы граждан США по «закону Димы Яковлева».

Решение ЕСПЧ по коллективному иску к России, поданному 45 гражданами США, было вынесено в январе 2017 года. Суд постановил, что «имело место нарушение статьи 14 [запрет на дискриминацию] в совокупности со статьей 8 [право на защиту семейной жизни] Европейской конвенции о защите прав человека».

В 2012 году, пояснили в суде, американские истцы находились «на финальных этапах процедур по усыновлению российских детей, многие из которых требовали специальной медицинской помощи». Рассмотрев данное дело, суд счел, что «запрет на усыновление незаконным образом дискриминировал приемных родителей», особенно учитывая то, что «он лишил возможности усыновлять российских детей претендентами из США, основываясь исключительно на гражданстве приемных родителей».

В итоге суд постановил, что Россия должна выплатить по 3000 евро каждой паре несостоявшихся приемных родителей, а также перечислить по 600 долларов в качестве компенсации за судебные издержки. Это решение теперь подтверждено судьями Большой палаты ЕСПЧ и вступило в силу.

В Минюсте РФ уже заявили, что признание ЕСПЧ дискриминационным «закона Димы Яковлева» не означает необходимость его пересмотра.

«В целом положения Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» не были подвергнуты Европейским судом критике на предмет их расхождения со сложившейся международной практикой. В этой связи какие-либо меры по пересмотру указанного закона Минюстом России не рассматриваются», - заявили в ведомстве в ответ на запрос агентства.