Европарламент одобрил новые торговые преференции Евросоюза для Украины

Европарламент одобрил новые временные односторонние торговые преференции Европейского союза для Украины, сообщает RT.

28 июня Совет ЕС одобрил соглашение о временном льготном режиме сроком на три года в торговле с Украиной для «улучшения доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации» на Украине.

Документ, в частности, предусматривает нулевую пошлину на поставки некоторых товаров. Ожидается, что соглашение о торговых преференциях вступит в силу к концу сентября.