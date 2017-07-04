ФАС завела дело на торговую сеть «Дикси» по жалобе «Мортадель»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении торговой сети «Дикси» по подозрению в «навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок», сообщается на сайте ФАС.

«Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров», – приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Дело заведено по жалобе производителя колбас компании «Мортадель». В марте 2017 года издание РБК сообщало, что «Мортадель» потребовала от «Дикси» вернуть 104 млн рублей, заплаченных ритейлеру за «лжемаркетинг». По словам вице-президента «Мортаделя» Эльвиры Агурбаш, компания платила за «соблюдение стандарта продаж» и «проведение дегустации». Еще 47,4 млн рублей было отдано за «билет на самолет», без которого продукцию поставщика убрали бы с полок магазинов.