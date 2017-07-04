МВД Ставрополья не нашло нарушений в получении полицейскими квартир в подарок

Управление МВД в Ставропольском крае не усмотрело нарушений в том, что полицейские получают в подарок квартиры от застройщика «ЮгСтройИнвест», пишет «Новая газета» со ссылкой на ответ оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД края.

После публикации в «Новой газете» материала о том, что вступающие в конфликт с застройщиком люди подвергаются вооруженным нападениям, редакция направила в Главное управление собственной безопасности МВД РФ запрос с просьбой дать оценку сообщению на официальном сайте «ЮгСтройИнвеста» о том, что компания ежегодно дарит квартиры полицейским.

«"Законно ли это?" — спросили мы, памятуя, что, согласно ФЗ "О противодействии коррупции", госслужащие не могут принимать подарки дороже 3000 рублей», - говорится в статье.

Издание сообщает, что МВД провело проверку за два выходных дня. В пятницу 28 июля полицейский попросил издание прислать ссылки, где идет речь о квартирах для полицейских, а утром 3 июля МВД уже прислало ответ. «Учитывая, что 1 и 2 июля — выходные дни, проверку по многократным фактам дарения застройщиком квартир должностным лицам ГУ МВД, получается, провели всего за два дня», - отмечает издание.

«Сообщаю, что Ваше обращение на имя начальника Главного управления собственной безопасности МВД России о неправомерных действиях должностных лиц ГУ МВД по Ставропольскому краю по поручению рассмотрено. В ходе проведенной проверки нарушений законности в действиях должностных лиц Главного управления МВД России по Ставропольскому краю не установлено», — говорится в ответе начальника оперативно-разыскной части краевого СБ ГУ МВД Константина Бородина.

Компания «ЮгСтройИнвест» стала широко известна публике после нападения на блогера Илью Варламова в Ставрополе, где его облили зеленкой. На него напали за нелестные отзывы о городе; при нападении присутствовал один из руководителей фирмы. Впоследствии стало известно о других нападениях обливших Варламова зеленкой.

«Люди, вступающие в конфликт с «ЮгСтройИнвестом», подвергаются нападениям, в том числе — вооруженным. А уголовные дела по этим фактам либо не возбуждаются вообще, либо в них не появляется подозреваемых», - подчеркивает газета.