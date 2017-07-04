В Германии задержан подозреваемый в планировании теракта на саммите G20

В Германии полиция задержала 30-летнего жителя города Росток (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), подозреваемого в планировании преступлений во время саммита G20, сообщает The Local.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество оружия в ходе обысков, проведенных в двух квартирах в Ростоке, а также в апартаментах в Хоэнфельде и гараже в городе Бад-Доберан. Помимо этого были найдены емкости, наполненные горючей жидкостью, химикаты, пиротехника, метательные ножи, кастеты и бейсбольные биты.

Задержанный является членом леворадикальной группировки. Он останется под стражей до 10 июля. Ему грозит обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что на нем будет обсуждаться вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков, а также инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса.