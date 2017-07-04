Концерн «Калашников» разрабатывает военную модель мотоцикла «Иж»

Концерн «Калашников» разрабатывает специальную модель мотоциклов марки «Иж» для силовых структур, сообщает РБК.

О том, что «работы ведутся в интересах силовых структур» сообщила изданию директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Новые модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот.

Моделей должно быть три – они будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже». «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — рассказал источник РБК в концерне. По его словам, внешне машины похожи на японские горные Kawasaki.

Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что, скорее всего, это будет российско-китайская разработка.