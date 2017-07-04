Умерла вдова Алексея Германа сценарист Светлана Кармалита

Вдова режиссера Алексея Германа-старшего, киносценарист Светлана Кармалита скончалась в Санкт-Петербурге 4 июля на 78-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Светлана Игоревна скончалась сегодня днем в больнице», - рассказали на киностудии «Ленфильм».

О дате прощания и месте похорон пока не сообщается.

Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Работала в соавторстве с мужем режиссером Алексеем Германом-старшим. Была автором сценариев к фильмам «Садись рядом, Мишка!», «Торпедоносцы», «Жил отважный капитан», «Мой боевой расчёт», «Сказание о храбром Хочбаре», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом». Награждена государственной премией СССР, является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Царскосельской художественной премии.