Саратовский оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России

Саратовский оппозиционер, один из лидеров Партии народной свободы (ПАРНАС) Вячеслав Мальцев покинул Россию, сообщает телеканал «Дождь».

Как рассказал пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов, на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества. Оппозиционер принял решение об отъезде после того, как узнал о намерениях его арестовать.

Куда уехал Мальцев, не уточняется. Известно только, что изначально он собирался уехать в Молдавию через Украину, но туда его не пустили.

В апреле 2017 года Мальцев был задержан в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания у оппозиционера случился сердечный приступ. Позднее он получил 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции.

Еще на 10 суток Мальцев был арестован судом за сопротивление полицейским во время акции протеста в Москве 12 июня.

Вячеслав Мальцев участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2016 году по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, призвал к импичменту президента Владимира Путина.