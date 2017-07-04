И.о. главы Балашихи назначен мэр Реутова Сергей Юров

Исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья назначен Сергей Юров, занимавший до этого пост мэра города Реутова, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа», - сообщил 4 июля журналистам сам Юров

Юров сообщил, что намерен в течение двух суток ускорить завоз чистого грунта на мусорный полигон «Кучино» в рамках консервации свалки, чтобы завершить работы к объявленному сроку - к сентябрю 2017 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в ходе рабочей встречи предложил Юрову принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихи.

27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Это произошло после того, как 15 июня жители Балашихи пожаловались во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным на мусорный полигон, который находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме. Позже стало известно, что полигон твердых бытовых отходов «Кучино» городского округа Балашиха Московской области был закрыт 23 июня 2017 года.