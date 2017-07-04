Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации в БелГУ

Министр культуры РФ Владимир Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации в Белгородском университете, сообщает «Интерфакс».

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», – заявил министр 4 июля журналистам.

Он пояснил, что во время заседания будет находиться на ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС. «Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», – подчеркнул Мединский.

Он также рассказал, что написал статью, в которой изложил свою позицию по спору вокруг его диссертации. Статья будет опубликована в среду, 5 июля.

С инициативой проверки диссертации Мединского выступил эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, по словам которого, работа министра «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Первое рассмотрение работы прошло 4 октября в Уральском федеральном университете, однако по существу решений не было, а последующие заседания переносились.7 октября Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала диссертацию министра из УрФУ и передала ее в МГУ им. М.В. Ломоносова, но там также не стали анализировать претензии «Диссернета» по существу, ограничившись заявлением, что, поскольку обвинений в плагиате не выдвинуто, основания для лишения Мединского степени доктора наук отсутствуют.

7 июля работу министра культуры рассмотрит диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета. Ректор университета Олег Полухин ранее заявил, что их диссовет, вероятно, был выбран потому, что у него не было ни одной отклоненной диссертации за весь период существования.