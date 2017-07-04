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04 июля 2017, 12:43
баллистические ракеты КНДР Минобороны

В Минобороны РФ опровергли «межконтинентальность» запущенной КНДР ракеты

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

В Минобороны России заявили, что запущенная КНДР 4 июля ракета была средней дальности, а не межконтинентальная, как утверждает Пхеньян, сообщает «Интерфакс».

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», – говорится в сообщение российского ведомства.

По данным Минобороны, «ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря». Опасности для России запуск не представлял.

Власти КНДР 4 июля объявили об испытании ракеты. По заявлению Пхеньяна, ракета пролетела 930 километров и способна поразить «любую цель».

В 2017 году Северная Корея провела несколько неудачных ракетных пусков. В апреле одна из ракет взорвалась сразу после старта, вторая пролетела всего около пяти километров.

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