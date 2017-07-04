Правительство выделит еще 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков

На поддержку ипотечных заемщиков, в том числе валютных, правительство РФ планирует дополнительно выделить 2 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«По поручению президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд рублей», - рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, эти средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Поддержку планируется оказать всем ипотечным заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе валютным.

«Это программа, которая должна быть рассчитана на всех ипотечников, которые попали в тяжелое жизненное положение. Как будут определять тяжелое жизненное положение? Там будут критерии, плюс будет комиссия, которую будут приглашать. Наше предложение - создать комиссию, в которой должны будут участвовать представители АИЖК, Минстроя, Минфина, ЦБ и Государственной Думы, даже в первую очередь Государственной Думы», - добавил Моисеев.

По его словам, правительство определило объем дополнительной поддержи в 2 млрд рублей, исходя из необходимости решения вопроса по наиболее «горячим» случаям. «Может быть, мы еще добавим средства АИЖК», - отметил замминистра.

Программа помощи ипотечным заемщикам в трудном положении, запущенная в апреле 2015 года, была сначала продлена до 1 марта 2017 года, а затем до 31 мая 2017 года. В рамках программы банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% годовых.

Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсирует банкам государство. Один заемщик в рамках программы может получить помощь в размере не более 600 тысяч рублей.