Контрразведка ФРГ не нашла доказательств «вмешательства» России в выборы

Глава контрразведки Германии Ганс-Георг Маасен заявил, что не имеется надежных доказательств «вмешательства» России в предстоящие в ФРГ в сентябре 2017 года парламентские выборы, передает Reuters.

Маасен сообщил об отсутствии указаний на то, что Россия поддержит на выборах определенного кандидата. Также, по его словам, нет свидетельств того, что Россия стоит за недавней масштабной кибератакой, начавшейся на Украине и распространившейся по всему миру.

При этом в докладе, выпущенном ведомством, высказываются опасения по поводу того, что российские спецслужбы могут попытаться оказать влияние на выборы в Бундестаг. Контрразведка ФРГ называет Россию, Китай и Иран лидерами в области разведывательной деятельности в Германии, пишет RТ.