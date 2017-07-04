В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящей встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча запланирована на 7 июля на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.

Кроме того, Ушаков рассказал о темах, которые могут быть затронуты в ходе встречи: «Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять темы Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь».

Песков, в свою очередь, отметил: «Планируется как полноценная "сидячая" встреча».