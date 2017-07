Вымирание динозавров способствовало эволюции лягушек

Группа генетиков из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, Техасского и Флоридского университетов и Калифорнийского университета в Беркли построила филогенетическое дерево лягушек на основе анализа геномов 156 современных видов. Определив скорость расхождения видов, ученые установили, что активное видообразование среди лягушек началось не в мезозойскую эру, как считалось ранее, а несколько позже, на рубеже мелового и палеогенового периодов, то есть совпало с массовым вымиранием, в ходе которого исчезли динозавры.

Три основных группы лягушек: Hyloidea, Microhylidae и Natatanura – восходят к линиям, возникшим около 66 миллионов лет назад во время мел-палеогенового вымирания. Вместе эти группы охватывают примерно 88 % существующих видов лягушек. Ученые предполагают, что быстрое возникновение новых видов лягушек в этот период было связано с открывшимися перед ними возможностями занять экологические ниши, освободившиеся после вымирания других видов. Ранее аналогичные выводы были сделаны о влиянии мел-палеогенового вымирания на скорость эволюции млекопитающих.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.