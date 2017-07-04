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04 июля 2017, 14:02
астрономия космос спутники

Астрономы с Земли разыскали на Энцеладе метанол

Энцелад
Энцелад
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Благодаря радиотелескопу Института миллиметровой радиоастрономии (IRAM), расположенному в Испании, в окружающем спутник Сатурна Энцелад газовом облаке были выявлены молекулы метанола (CH3OH). Это первый случай, когда вещество, выделяемое криовулканами Энцелада, было детектировано наземным телескопом.

Криовулканы – мощные гейзеры, бьющие из трещин в ледяном покрове Энцелада, были открыты в 2005 году межпланетным аппаратом «Кассини». Предполагается, что именно выбросы ледяных фонтанов Энцелада сформировали самое внешнее из колец Сатурна – кольцо E. В основном извергаемое вещество состоит из воды, азота, диоксида углерода, метана, отмечено в нем и присутствие ряда других веществ.

Астроном Эмили Драбек-Маундер (Emily Drabek-Maunder) и ее коллеги из Имперского колледжа Лондона, Открытого университета Великобритании и Университета Кардиффа использовали для обнаружения метанола тридцатиметровый радиотелескоп IRAM, работающий в Пико-Велета, в испанских горах Сьерра-Невада. «Это открытие показывает, что определение молекул на Энцеладе возможно с использованием наземных установок», – говорит Драбек-Маундер.

Исследователи полагают, что метанол был продуктом химических реакций, происходящих во время выброса вещества в космос, и вряд ли имеет органическое происхождение. «Чтобы понять сложную химию подповерхностных океанов Энцелада, нам понадобятся дальнейшие прямые наблюдения будущим космическим аппаратом, который пролетит через шлейфы криовулканов», – заключила Эмили Драбек-Маудер.

Авторы представили свою работу на Национальной астрономической конференции Великобритании, проходящей в городе Халл.

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