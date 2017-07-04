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04 июля 2017, 15:52
археология история растения США

Жители Северной Америки ели дикий картофель более 10 тысяч лет назад

Лизбет Лоудербек с зернотерками, в которых сохранились гранулы крахмала
Лизбет Лоудербек с зернотерками, в которых сохранились гранулы крахмала
University of Utah

Группа археологов и антропологов Университета Юты, обнаружила следы картофельного крахмала в трещинах каменных орудий из Эскаланте на юге штата Юта. Возраст находок около 10 900 лет, так что это самое раннее свидетельство потребления дикого картофеля в Северной Америке.

Найденный крахмал принадлежит одному из диких видов картофеля – Solanum jamesii. Он встречается на юго-западе США, в штатах Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико. Название этот вид получил в честь американского ботаника и геолога XIX века Эдвина Джеймса. В растении очень высоко содержание соланина, поэтому его листья, стебли и плоды ядовиты. Но молодые клубни Solanum jamesii пригодны в пищу. Их традиционно использовали многие индейские народы юго-запада: апачи, хопи, навахо, зуни, каваик, тева, южные пайюты и другие. Они варили клубни или делали из них муку, иногда добавляя туда глину, которая смягчала горьковатый вкус. Иногда они не только собирали растения в природе, но даже выращивали Solanum jamesii рядом со своими жилищами.

Лизбет Лоудербек (Lisbeth Louderback) из Университета Юты и ее коллеги изучили каменные орудия из North Creek Shelter в долине Эскаланте – одном из старейших археологических памятников на территории США, возраст которого не менее 11,5 тысяч лет. Они исследовали большие прямоугольные плиты из известняка с вогнутой поверхностью, известные под названием metate, или зернотерки. В течение столетий на таких плитах при помощи камней меньшего размера (их называли mano) народы юго-запада растирали зерно в муку. В микротрещинах этих камней удалось обнаружить гранулы крахмала, сохранявшиеся в течение тысяч лет. По специфической форме гранул удалось определить принадлежность некоторых из них именно к Solanum jamesii.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Подробнее об археологической истории картофеля можно прочитать в специальном очерке.

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