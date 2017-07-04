Путин и Си Цзиньпинь предложили решение проблемы ракетных испытаний КНДР

Россия согласна с предложением китайского лидера Си Цзиньпиня по решению проблемы северокорейских ракетных испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает Reuters.

После встречи с Си Цзиньпинем Путин рассказал, что китайский коллега предложил, что КНДР должна объявить мораторий на ракетные и ядерные испытания, а США и Южная Корея, в свою очередь, прекратить совместные военные учения вблизи ее границ.

В совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая говорится, что в Восточной Азии не должно быть стран, присутствующих там под предлогом противодействия ядерной программе КНДР. В заявлении содержится призыв Вашингтону и Сеулу отказаться от размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны THAAD. При этом стороны осудили последний ракетный запуск Пхеньяна.

Ранее 4 июля КНДР объявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить «любую цель». По данным Пхеньяна, ракета пролетела 930 километров и упала в назначенном месте – исключительной экономической зоне Японии. Однако, российское Минобороны опровергло данные Северной Кореи, утверждая, что это была ракета средней дальности и пролетела она лишь 510 километров.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал очередной запуск ракеты Северной Кореей.

«КНДР только что опять запустила ракету. Неужели этому парню больше нечего делать? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут и дальше мириться с этим», - написал Трамп. Далее американский лидер обратился к КНР: «Возможно, Китай сделает существенный шаг по Северной Корее и навсегда покончит с этим абсурдом!».