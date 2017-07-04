РЖД будет продавать билеты за 120 дней до отправления поезда

ОАО «РЖД» с декабря 2017 года начнут продажу билетов на поезда дальнего следования за 120 дней до отправления, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» Максима Шнейдера,

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», – рассказал Шнейдер.

С декабря 2016 года билеты на поезда дальнего следования можно купить за 60 дней до отправления. До этого билеты поступали в продажу за 45 дней.